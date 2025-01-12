Mark Zuckerberg'den Apple'a: 20 yıldır Steve Jobs'ın icadı üzerinde oturuyorlar

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, Apple’ın 20 yıldır yeni bir şey üretmediğini söyledi.

Mark Zuckerberg. Fotoğraf: AA

Zuckerberg Joe Rogan‘ın programında iPhone’un harika olduğunu söyledi ve ardından telefonun üreticisi Apple’ı eleştirdi: “Diğer yandan, bu platformu keyfi olduğunu düşündüğüm pek çok kural için kullandılar. Bir süredir gerçekten harika bir şey icat etmediklerini düşünüyorum. Steve Jobs iPhone’u icat etti ve 20 yıl sonra şimdi onun üzerinde oturuyor gibiler.”

META’nın kurucusu, iPhone satışlarının düştüğünü, nedeninse ‘yeni modellerde büyük gelişmeler olmadığını’ söyledi.

Zuckerberg, Apple’ın diğer ürünlerini ve politikalarını da şöyle eleştirdi:

“AirPods gibi harika şeyler üretiyorlar ama başka bir şirketin iPhone’a bağlanabilecek kulaklıklar üretmesini engelliyorlar. Apple’ın, AirPods’ların iPhone’a bağlanmasını sağlayan özel bir protokolü var. Ürünler bu sayede çok daha sorunsuz çalışıyor ama bu protokolü başkalarının kullanmasına izin vermiyorlar. Eğer izin verselerdi, muhtemelen AirPods’un çok daha iyi rakipleri olurdu.”

Zuckerberg’e göre Apple, tüketicilerin gizliliğini ve güvenliğini ihlal etmek istemediğini söyleyerek diğer şirketlerin tepkilerine karşı kendini savunuyor. Ancak Zuckerberg, Apple’ın daha iyi güvenlik inşa etmek ve şifreleme gibi protokolünü düzeltmesi halinde sorunun çözüleceğini söyledi: “Güvensiz çünkü içine herhangi bir güvenlik eklemediniz. Ve şimdi bunu, neden sadece sizin ürününüzün kolay bir şekilde bağlanabileceğine dair bir gerekçe olarak kullanıyorsunuz?”