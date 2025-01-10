Zuckerberg: Covid aşısının yan etkisinden bahseden içerikleri sildirdiler

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pandemi döneminde kendilerine baskı yaptığını söyledi.

Mark Zuckerberg. Fotoğraf: AA

Zuckerberg, Covid-19 salgını döneminde aşı kampanyaları sürerken Biden yönetiminin aşı karşıtlarını sansürlemeye çalıştığını öne sürdü.

Zuckerberg, “Biden yönetiminden insanlar ekibimizi arayıp, bağırıyor çağırıyor ve küfür ediyorlardı” dedi.

Söz konusu telefon görüşmelerinin kaydının bulunmadığını ancak benzer içerikli e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg şöyle devam etti:

“Gerçekleri yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun baskı yaptılar. Kısaca, aşıların yan etkisi olduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler.”

Zuckerberg, kendilerinin bunu yapmayacağını açık bir şekilde belirttiklerini, bunun ardından Biden’ın da Meta’yı işaret ederek “Bunlar insanları öldürüyor” dediğini aktardı. Ayrıca bunun ardından şirketinin birçok devlet kurumu tarafından da hedef alındığını söyledi.

Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Instagram’dan ‘ifade özgürlüğünü kısıtlayan’ tüm moderasyon süreçlerinin kaldıracağını duyurmuştu.

Meta’nın bu hamlesi, Zuckerberg’in 20 Ocak’ta ABD başkanlığını devralacak Donald Trump’la yakınlaşma çabalarının bir parçası olarak yorumlanıyor.