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Yaramazlara biraz batar!

Yapay zekanın 'babası': İnsanlar, üç yaşındaki bir çocuk kadar savunmasız

Yapay zekanın ‘babası’ olarak bilinen Nobel Fizik ödüllü Geoffrey Hinton, güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olduğunu belirtti.

Fotoğraf: New York Times

Ekimde Nobel Ödülü kazanması ardından basına konuşan Hinton, yapay zeka teknolojisinin gözetim altında tutulmadığı takdirde siber saldırılara ve dolandırıcılık gibi sorunlara yol açabileceğinin altını çizmişti.


Yapay zekanın oluşturduğu güvenlik tehdidinin önemini vurgulayan Hinton şöyle konuşmuştu:

“Etrafınıza bakarsanız, daha zeki şeylerin daha az zeki şeyler tarafından kontrol edildiği çok az örnek var.

Bu yapay zeka bizden daha zeki hale geldiğinde kontrolü ele geçirip geçirmeyeceğini merak ettiriyor.

30 yıl içinde teknolojinin insanlığı yok etme olasılığı yüzde 20’ye yükseldi

Euronews’ün haberine göre Hinton, önümüzdeki 30 yıl içinde yapay zekanın insanlığı yok etme olasılığının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldiğini belirtti.

BBC Radio’ya konuşan Hinton daha önce teknolojinin insanlık için felaketle sonuçlanma ihtimalini yüzde 10 olarak değerlendirdiğini hatırlatarak bu oranı şimdi yüzde 20 olarak revize ettiğini söyledi.

Emekli profesör, güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını da savundu.

Hinton şöyle konuştu:

“Kendinizi bir yetişkin karşısındaki üç yaşındaki çocukla karşılaştırın. Biz o çocuk olacağız.”

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