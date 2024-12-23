Bilim insanlarına göre insan düşüncesinin hızı bilgisayarlara kıyasla oldukça yavaş

Bilim insanlarına göre insan beyni bilgiyi saniyede 10 bit hızında işliyor. Bu rakam, bilgisayarların saniyede trilyonlarca işlem gerçekleştirme kapasitesiyle karşılaştırıldığında oldukça yavaş görünüyor.

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10 Aralık’ta Google, hesaplama alanında ‘Willow’ adlı yeni nesil kuantum çipini tanıtmıştı.

Çip, en güçlü süper bilgisayarlarının bile 10 septilyon yılda yapacağı hesaplamayı yalnızca dakikalar içinde tamamlayabiliyor.

Araştırmaya göre insan duyuları trilyonlarca bitlik veri toplarken beyin bu verilerden yalnızca 10 bitlik bir kısmını kullanarak çevreyi algılıyor ve karar veriyor.

Sciencealert’in haberine göre Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden nörobiyologlar Jieyu Zheng ile Markus Meister beş duyu organının algıladıklarıyla ve bilişsel işlem hızı arasındaki uyumsuzluğu bir gizem olarak değerlendiriyor.

Düşüncelerin beyinde tek sıra halinde işlenmesiyle bilgi akışında bir yavaşlık ve tıkanıklık görülüyor.

Beynin bu yavaş işlem kapasitesi, çevresel sinir sisteminin gigabit seviyesinde paralel veri toplama hızına kıyasla oldukça düşük kalıyor.

Meister, “Bu durum bir paradoks yaratıyor. Beyin tüm bu bilgiyi nasıl filtreliyor?” diye soruyor.

Zheng ve Meister araştırmalarında insan beyninin şaşırtıcı derecede yavaş çalıştığını savunuyor. Fotoğrafik hafıza ya da bilinçdışı işlem kapasitesine rağmen beyin saniyede onlarca bitin üzerine çıkamıyor.

Örneğin, gözler kapalıyken bir Rubik küpünü çözmek yaklaşık 12 bitlik bir işlem gerektiriyor. Strateji oyunu StarCraft’ı profesyonel seviyede oynamaksa saniyede 10 bitlik bir işleme dayanıyor.

Bu yazıyı okumak bile sizi geçici olarak saniyede 50 bitlik bir işleme zorlayabiliyor.

Beynin daha hızlı işlem yapmamasının nedeni: Gerek duymaması

İnsan beyninin yaklaşık 80 milyar nöronluk karmaşık yapısı aslında onu olağanüstü bir analiz makinesine çeviriyor.

Fakat Zheng ve Meister’a göre beynin daha hızlı işlem yapmamasının nedeni basitçe ‘gerek duyulmaması’. Araştırmacılar, karşı karşıya kalınan çoğu durumda çevredeki değişimlerin hızının saniyede yalnızca birkaç bitlik bir karar alma gereksinimi yarattığını belirtiyorlar.

İkilinin çalışması Neuron dergisinde yayınlandı.