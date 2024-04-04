İnsan beyninin en net görüntüsü yayınlandı

Fransa Atom Enerjisi ve Alternatif Enerjiler Kurumu (CEA), insan beyninin en net görüntüsünü yayınladı. Görüntü dünyanın en güçlü manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazıyla elde edildi.

Fotoğraflar: TRT Haber

TRT Haber‘in aktardığına göre beynin en net görüntüsü ‘Iseult’ adlı MRI cihazıyla çekildi.

CEA’nın açıklamasına göre cihaz 20 gönüllü üzerinde test edildi ve neredeyse 4 dakikada en net beyin görüntüsünün elde edildi.

11,7 Tesla manyetik gücüne sahip Iseult’ın çektiği görüntü, hastanelerde yaygın kullanılan cihazlarla ancak saatler süren çekimle elde edilebilirdi.

Iseult Projesi Başkanı ve CEA Araştırma Direktörü Nicolas Boulant, yaptığı açıklamada, verilerin daha yüksek kalitede elde edilebilmesi için araştırmanın birkaç yıl daha devam edeceğini belirterek, hedeflerinin 2026-2030’a kadar nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra şizofreni ve bipolar bozukluğu gibi psikiyatri alanındaki birçok hastalığı araştırmak olduğunu ifade etti.

Iseult MRI cihazı ile elde edilen ultra detaylı anatomik bilgilerin, Alzaymır ve Parkinson gibi hastalıkların teşhisinde yardımcı olması bekleniyor.