DeepSeek, siber saldırılar nedeniyle yeni kullanıcı kaydını durdurdu

20 Ocak’ta piyasaya sürülen Çinli ‘ucuz ve güçlü yapay zeka’ DeepSeek, internet sitesine siber saldırılar nedeniyle yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu.

Görsel: AA

Çinli geliştirici DeepSeek’in yapay zeka aracı, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD uygulama mağazalarında gün içinde en çok indirilen uygulama olmuştu.

‘R1’ adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD’li yapay zeka şirketi OpenAI’ın muadili ‘o1’ modeline kıyasla çok daha düşük maliyetle daha yüksek performans göstermesi nedeniyle küresel teknoloji camiasında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

OpenAI’ın o1 entegre uygulaması 200 dolara satılırken DeepSeek’in bedava dağıtılması ve açık kaynak kodlu olması, yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin hisselerinin borsalarda değer kaybetmesine yol açmıştı.

Şirketin duyurusuna göre DeepSeek’in internet sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırıldı.

Sayfadaki bilgilendirme notunda şöyle dendi: “DeepSeek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz.”

Notta ayrıca mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi.

Kısıtlama yalnızca yapay zeka aracının web’deki sohbet robotu ve uygulama ara yüzü (API) servisiyle sınırlı kalırken aracın mobil uygulaması Çin’de ve dünyanın diğer ülkelerinde hala aktif durumda.