Google Trump'ın talimatına uyacak: Meksika Körfezi'nin adı Amerika Körfezi olacak

Google, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatına uyarak ‘Meksika Körfezi’ ismini haritalar uygulamasında ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştireceğini duyurdu.

Fotoğraf: Google Haritalar

Google Haritalar X’teki hesabından Trump’ın Meksika Körfezi ve Denali Dağı için yaptığı isim değişikliklerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var.”

Söz konusu değişiklik talimatına uyulacağı ve Meksika Körfezi’nin isminin ‘Amerika Körfezi’, Alaska’daki Denali Dağı’nın ismininse ‘McKinley’ olarak değiştirileceği belirtildi.

Değişiklikler, ABD’deki Coğrafi İsimler Sistemi’ndeki güncellemenin ardından uygulamaya koyulacak.

ABD’deki kullanıcıların yeni isimleri, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarıysa her iki ismi de görebilecek.

Alaska’daki Denali Dağı, eski ABD başkanı Barrack Obama tarafından 2015’te daha önce eski ABD Başkanı William McKinley’nin adına atfen kullanılan ‘Mount McKinley’ isminden yerli halk tarafından kullanılan Denali olarak değiştirilmişti.

Denali Dağı. Fotoğraf: Wikipedia

Trump, Kuzey Amerika’nın en yüksek zirvesi Denali Dağı’na, eski ismi ‘McKinley’ adını vereceğini açıklamıştı.

‘Amerika Körfezi’ tartışması

7 Ocak’ta Florida’daki yerleşkesi Mar-a-Lago’da Meksika Körfezi isminin ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirilmesini gündeme getiren Trump, 20 Ocak’ta yemin törenindeki konuşmasında da şöyle konuşmuştu:

“Yakında Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz.”

Trump, aynı gün Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin adının yeni adıyla ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede “Başkan Trump hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor” ifadesi paylaşılmıştı.