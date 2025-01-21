Meksika'dan Trump'a 'Amerika Körfezi' yanıtı: Tüm dünya hala Meksika Körfezi diyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerini hatırlatarak “Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi’dir ve tüm dünya için de böyledir” dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum. ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraflar: AA

Dünkü yemin töreninin ardından ABD başkanlığı görevine başlayan Trump, ilk konuşmasında yönetiminin atacağı adımları sıralarken “Yakında Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz” demişti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump’ın bu sözlerini değerlendirdi.

​​​​​​​Sheinbaum, “ABD’nin kıta sahanlığına karşılık gelen bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi’dir ve tüm dünya için de böyledir” dedi.

Trump aynı konuşmada ‘Meksika sınırında ulusal acil durum ilan edeceğini’ belirtmiş ve göçmenler için de ‘suçlu’ sözcüğünü kullanmıştı.

Sheinbaum, göçmenler konusundaysa şöyle konuştu: “Benim görevim, bu büyük halkın temsilcisi olmaktır. Bu nedenle ABD ile ilişkilerimizde eşitlik temelinde hareket edeceğiz ve her zaman ABD’de yaşayan Meksikalıları savunmaya devam edeceğiz. Diyalog ve işbirliği için zamanın geldiğine inanıyoruz.”

Devlet başkanı ayrıca ABD’den sınır dışı edilecek Meksikalılara destek sağlamak amacıyla 2 bin 610 hukuk uzmanı ve 1773 görevlinin yer aldığı bir ekip oluşturulduğunu bildirerek şöyle devam etti:

“Uyuşturucu kaçakçılığı, ABD’den Meksika’ya silah geçişi, kültürel meseleler, ABD’deki Meksikalıların durumu ve elbette ticari ilişkiler gibi pek çok konuda görüşeceğiz. Biz büyük bir ülkeyiz; çalışkan, kültürel potansiyeli yüksek bir halkız. Meksika’nın başını eğmesi veya kendini daha aşağı hissetmesi için hiçbir sebep yok.”