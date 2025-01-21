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ABD Senatosu'ndan geçti: Hırsızlık gibi suçlara karışan göçmenlere gözaltı

Hırsızlık ve soygun gibi suçlara karışan göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören yasa tasarısı, ABD Senatosu’ndan geçti.

Fotoğraf: AA

İç Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Laken Riley’ yasa tasarısı, 64’e karşı 35 hayır oyuyla Senato’dan geçti.


Senato Başkanı John Thune, “Bu yasa, hırsızlık yapan ya da kolluk görevlilerine saldıran yasadışı yabancıların sokaklara salınmak yerine Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından gözaltına alınmasını sağlayacak” dedi.

Yasa tasarısı, ABD-Meksika sınırından ülkeye yasadışı giren bir göçmen tarafından 2024’te öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Laken Riley’in adını taşıyor.

Senatodan geçen yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’ne sunulacak.

Tasarının ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisi’nin de onayını alması gerekiyor.

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