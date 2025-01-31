Trump yönetimi, federal çalışanlara cinsiyet farklılığını ifade eden zamirleri yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal çalışanlara gönderdiği yönergede çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve cinsiyet farklılığına atıf yapan tüm zamirlerin bugün mesai bitimine kadar kaldırılmasını istedi.

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Trump, 20 Ocak’taki yemin töreninin ardından konuşmasında yeni yönetimin resmi politikasında ‘erkek ve kadın olarak sadece iki cins’ olacağını söylemişti.

ABD Başkanı kurumlardaki tüm düzenlemelerin de buna göre yapılacağını belirtmişti. Aynı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Joe Biden döneminde getirilen ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ uygulamalarını kaldırma kararı almıştı.

Bugün yönetimden federal çalışanlara gönderilen yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve cinsiyet farklılığına atıf yapan tüm zamirlerin bugün mesai bitimine kadar kaldırılmasını istedi.

Buna göre çalışanlar e-posta imzalarında erkekler için ‘o/onun’ (he/him), kadınlar için ‘o/onun’ (she/her), erkek ve kadın dışındaki diğer cinsiyet tanımlamalarına atıfla ‘onlar/onların’ (they/them) şeklindeki zamirleri ve diğer tanımlamaları kullanamayacak.

Böylelikle Trump yönetimi, ABD’de özellikle trans ve eşcinsel bireylerin kullandığı ya da bu kişilerin tercihine saygı duyulduğuna atıfla kullanılan zamirlerin federal kurumlarda kullanımına son vermiş olacak.