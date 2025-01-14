ABD'de trans kadınların okul sporlarına katılımını engelleyen yasa onaylandı

ABD’de Temsilciler Meclisi, trans kadınların okul sporlarında kadınlarla beraber yarışmasını yasakladı.

Bu, Cumhuriyetçilerin başkanlık kampanyası sırasında üzerine çalıştıkları bir konuydu.

Fotoğraf: AA

Onaylanan tasarı ‘Sporda kadın ve kız çocuklarının korunması yasası’ olarak biliniyor.

Buna göre ABD’deki liselerde ve üniversitelerdeki sporlarda bir kişinin ‘cinsiyeti’ yalnızca üreme biyolojisine dayalı olarak tanınacak.

‘Cinsiyeti erkek olan’ bir kişinin kadın sporlarında mücadele etmesine izin veren okullar, federal fonlardan yararlanamama riskiyle karşı karşıya kalacak.

Tasarı 218 evet, 206 hayırla Temsilciler Meclisi’nden geçti. İki Demokrat da tasarıyı destekleyen Cumhuriyetçilere katıldı.

Tartışmalar sırasında Cumhuriyetçiler, trans sporcuların diğer kadınlar için adil olmayan biyolojik avantajları olduğunu savundu. Önergeye karşı çıkan Demokratlarsa bu kararın kız çocuklara izin alınmadan yapılan genital muayeneleri artıracağını söyledi.

CBS‘in haberine göre ABD’de lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde üçü kendilerini transseksüel olarak tanımlıyor.

Eyaletlerin yarısından fazlasıysa zaten sporcuların cinsiyet kimliklerine uygun takımlara katılmasını sınırlıyordu.