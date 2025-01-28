Trump trans bireylerin orduya girmesini yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, trans bireylerin orduya katılmasını yasakladı.

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Beyaz Saray’ın aktardığına göre Trump, beş başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnameler arasında trans bireylerin orduya girmesini engelleyen kararname de var. Bu, Trump’ın seçim vaatlerinden biriydi.

ABD başkanı, yönetimin resmi politikasını ‘Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır’ diye değiştirmişti.

Trump ayrıca, Amerikan sınırlarının korunabilmesine ilişkin bir ‘demir kubbe’ füze savunma kalkanı geliştirilmesini öngören kararnameye imza attı.

İmzalanan kararnameler arasında Covid-19 aşısını reddettiği için terhis edilen askeri personelin göreve iadesi de var.