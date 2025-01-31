ABD yarından itibaren Meksika, Kanada ve Çin'e ilave gümrük vergisi uygulayacak

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre ABD yarından itibaren Meksika ile Kanada’ya yüzde 25, Çin’e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak.

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ABD Başkanı Trump, görevi devraldığı 20 Ocak’ta Kanada ve Meksika ile ticarette açık verdiklerini ve ABD’nin bu konuda haksız yere para kaybettiğini savunmuştu. Bu iki ülkeye yüzde 25 ilave gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söylemişti.

Beyaz Saray sözcüsü, bugünkü basın açıklamasında Trump’ın duyurduğu ilave gümrük vergilerine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, Trump’ın sözlerini net bir şekilde teyit ederek 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump, 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Meksika ve Kanada üzerinden daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkeye ‘suç ve uyuşturucu’ girdiğini savunarak “Bu vergiler fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasadışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacak” demişti.