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Yaramazlara biraz batar!

ABD-Meksika sınırında 'gizli' tünel bulundu

ABD-Meksika sınırında ‘gizli tünel’ bulundu. Tünel incelemelerden sonra kapatılacak.

Fotoğraflar: AA

Meksika’da güvenlik güçleri ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentinde ‘gizli’ bir tünel buldu.


Geniş çaplı operasyon sonucu bulunan tünelin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı için kullanıldığı bildirildi.

Ciudad Juarez ve El Paso kentlerinden iki ülkeyi bağlayan tüneli imha etmek için Meksika ve ABD ortak operasyon başlattı.

ABD’de Devlet Soruşturma Ajansı (AEI), Teksas Ulusal Muhafızları, ABD Sınır Devriyesi ajanları tünel için görevlendirildi.

Meksika Ulusal Muhafızları ve başsavcılık personeli de emniyete alınan tünelde delil toplandı.

Tünel incelemelerin ardından kapatılacak.

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