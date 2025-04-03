AB ek önlem alacak: Trump'ın gümrük tarifeleri korkunç

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin ‘korkunç’ olduğunu ve ek önlemler hazırladıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük tarifesini açıklamış, yarından itibaren ABD’nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda Çin’e yüzde 34, AB’ye yüzde 20, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’aysa yüzde 26 oranında karşılıklı tarife uygulanması öngörülüyor.

AB-Orta Asya Zirvesi için bulunduğu Semerkant’ta konuşan Leyen, yeni tarifelerin dünya ekonomisine ‘büyük bir darbe’ olduğunu ve bundan derin üzüntü duyduğunu söyledi. Leyen şöyle konuştu:

‘Milyonlarca insan için korkunç olacak’

* Karşılıklı tarifeler muazzam sonuçlar doğuracak. Küresel ekonomi büyük zarar görecek, belirsizlik artacak ve korumacılık daha fazla yükselecek. Bunun sonuçları dünya çapında milyonlarca insan için korkunç olacak.

‘Enflasyon artacak’

* Tarifelerin etkileri hemen hissedilecek ve dünya çapındaki tüketicilere zarar verecek. Milyonlarca vatandaş daha yüksek market faturalarıyla karşı karşıya kalacak. İlaçlar ve ulaşım daha pahalı olacak. Enflasyon artacak.

* Belirsizlik artacak, tedarik zincirlerinin bozulacak ve külfetli bürokrasi ortaya çıkacak. ABD’yle iş yapmanın maliyetinin büyük ölçüde artacak. Küresel ticaret sisteminde bir düzen kalmadı.

* ABD, ticaret ortaklarını karmaşa ve kaos içine soktu. Küresel ticaret sisteminde ciddi eksiklikler var ve bazılarının bundan haksız menfaat elde ettiği konusunda Trump’a katılıyorum. Sistemi ekonominin gerçeklerine uygun hale getirmek için yapılacak her türlü çabayı desteklemeye hazırım.

‘Sorunu çözmeyecek, karşılık vermeye hazırız’

* Ancak şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. İlk ve son aracınız olarak tarifelere başvurmak sorunu çözmeyecektir. Transatlantik ticarette engelleri kaldırmak için ABD’yle müzakere etmeye her zaman hazırız. Aynı zamanda, karşılık vermeye de hazırız.

‘Müzakereler başarısız olursa daha fazla önlem almaya hazırlanıyoruz’

* Çelik üzerindeki tarifelere yanıt olarak ilk karşı önlem paketini zaten tamamlıyoruz. Şimdi müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz. Yeni tarifelerin dolaylı etkilerinin neler olacağını yakından takip edeceğiz. Küresel kapasite fazlasını ve pazarımıza damping yapılmasını kabul etmeyiz.

* Avrupa’nın çıkarlarını ve değerlerini savunacağız. Sorunlar müzakere yoluyla giderilebilir. ABD tarifelerinin kaçınılmaz olarak ortaya koyacağı etkilere hazırlıklı olmalıyız. Avrupa, bu fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip.