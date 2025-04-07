Altın üç haftanın en düşük seviyesinde

Altın fiyatları satışlar nedeniyle üç haftanın en düşük seviyesine indi.

Ons altın bugün 2.972,4 dolara kadar geriledi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı karşılıklı gümrük tarifelerinin ardından varlık fiyatlarında oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

CNBC-e‘nin haberine göre altın fiyatlarındaki gerileme, bazı yatırımcıların kâr realizasyonu ya da diğer varlıklardaki zararlarını karşılamak için altın satışı yapmasına bağlanıyor.

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong konuya ilişkin şunları söyledi: “Piyasalardaki aşırı gerginlik göz önüne alındığında tansiyonun düşüp düşmeyeceğine dair büyük bir belirsizlik hakim. Şimdilik hızlı bir çözüm gören pek yok. Fiyatlardaki bir miktar zayıflama kâr realizasyonuna bağlı olabilir ancak genel anlamda güvenli liman alımları piyasadaki dalgalanmaya karşı bir miktar destek sağlıyor.”

Ons altın 10.15 itibarıyla yüzde 0,64 düşüşle 3.019,47 dolara geriledi.

Gram altınsa yüzde 0,61 düşüşle 3.688,142 lira oldu.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.