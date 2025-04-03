Trump etkisi: Amazon ve Apple hisseleri yüzde 9'a yakın değer kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergilerinin ardından ABD borsasında kayıp 2 trilyon dolara (75,8 trilyon lira) ulaştı.

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Trump dün, ABD’nin diğer ülkelere karşılıklı gümrük vergileri uygulayacağını ve minimum oranının yüzde 10 olacağını açıklamıştı.

Yayınlanan listeye göre ABD Çin’den yüzde 34, Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’den yüzde 17 gümrük vergisi alacak. Türkiye ise yüzde 10’la en küçük dilimde.

Açıklamaların ertesi günü ABD borsalarında kayıp iki trilyon dolara ulaştı. Guardian‘ın haberine göre ekonomistler bu kararların dünya çapında bir gerileme riskini önemli ölçüde artırdığını söylüyor.

Bugün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 3,32, Nasdaq endeksi yüzde 4,5 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,66 kayıpla açıldı.

Avrupa borsalarında da durum benzer seyretti. Stoxx Europe 600’de yer alan otomobil sektörü endeksi yüzde 3,9, teknoloji endeksi yüzde 4,5, bankacılık endeksi yüzde 5,6’yla kapandı.

Bu arada dolar da yaklaşık yüzde 2,2 düşerek son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

Teknoloji devlerinde yüzde 10’a yaklaşan kayıplar

Hisselerde en sert düşüşlerse Trump’ın vergilerle hedef aldığı ülkelere uzanan karmaşık uluslararası tedarik zincirlerine sahip ABD şirketlerine aitti.

Örneğin ABD pazarı için cihazlarının çoğunu Çin’de üreten Apple, Microsoft, Nvidia, Dell ve HP gibi çok uluslu büyük şirketlerde yüzde 9,5’e varan düşüşler görüldü.

Ayrıca küresel ekonomik görünüme dair endişelerin artışını yansıtan petrol fiyatlarında da yüzde 7 düşüş kaydedildi.

Bazı teknoloji şirketlerinin bugünkü hisse kayıplarıysa şu şekilde: