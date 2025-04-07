Trump'tan piyasaları soran muhabire: Sorunuz çok aptalca

ABD Başkanı Donald Trump, bir muhabirin piyasalarla ilgili sorusuna ‘aptalca’ dedi.

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ABD Başkanı Trump ‘kurtuluş günü’ diye işaret ettiği 2 Nisan’da karşılıklı gümrük vergilerini açıklamıştı. Bu karar Avrupa borsalarını etkilemişti.

Geçen cuma Almanya borsası DAX 40 yüzde 4,95, Fransa borsası CAC 40 endeksi yüzde 4,26, Britanya borsası FTSE 100 endeksi yüzde 4,95, İtalya borsası FTSE MIB 30 endeksi yüzde 6,53 düştü.

Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Vadeli işlemlerde DAX 40 yüzde 4, CAC 40 endeksi yüzde 4,3, FTSE 100 endeksi yüzde 2,6, FTSE MIB 30 endeksiyse yüzde 6,7 değer kaybıyla işlem görüyor.

Asya borsalarında da haftanın ilk işlem gününde negatif seyrediyor. Çin’in misilleme adımlarından sonra derin satış baskısı etkili oluyor.

Japonya’da Nikkei 225 yüzde 6,6, Güney Kore’de Kospi yüzde 5,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 6,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksiyse yüzde 11 düştü.

Geçen cuma küresel piyasalardaki satış baskısına paralel düşen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 9.379,83 puandan tamamlamıştı.

‘Bazen ilaç almanız gerekir’

Florida’dan Washington’a seyahat eden Trump’a bir muhabir piyasaları sordu: “Piyasalarda bir noktada tolere etmeyeceğiniz bir acı var mı?”

Trump’ın yanıtı şöyle oldu: “Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir.”

‘Çin’le ticaret açığını çözmedikçe anlaşma yapmayacağım’

Trump, ABD’nin Çin’le olan açığının trilyon dolar olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Her yıl Çin’e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım. Çin’le anlaşmaya hazırım ama onların bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Çin’le çok büyük bir ticaret açığı problemimiz var.”

ABD başkanı, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerle de bu sorunu çözmek istediğini söyledi: “Eğer bu konuyu konuşmak istiyorlarsa, konuşmaya açığım.”