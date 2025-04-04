ABD'de tarife krizi: Hisseler çakıldı, 2,4 trilyon dolar kayıp

ABD hisse senetleri, 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. S&P 500 şirketleri, toplamda 2,4 trilyon dolar kaybetti.

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ABD Başkanı Trump ‘kurtuluş günü’ diye işaret ettiği 2 Nisan’da karşılıklı gümrük vergilerini açıklamış, Türkiye’den de yüzde 10 gümrük vergisi alacaklarını duyurmuştu.

ABD, Türkiye dışında Çin’den yüzde 34, Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’den yüzde 17 gümrük vergisi alınacağını açıklamıştı. Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerse yaklaşık yüzde 50 oranında vergiye tabii tutulacak.

TRT Haber’in aktardığına göre Trump’ın ticaret tarifeleri, küresel bir resesyon korkusu yaratarak yatırımcıları özellikle güvenli olduğu düşünülen tahviller ve yen’e yönlendirdi.

S&P 500 şirketleri, toplamda 2,4 trilyon dolar piyasa değeri kaybetti. Bu kayıp 16 Mart 2020’de koronavirüs pandemisinin küresel piyasalarda yarattığı etkiden sonraki en büyük tek günlük kayıp oldu.

Nasdaq Bileşik Endeksi, 2020 Mart’ından sonraki en büyük günlük düşüşünü görerek yüzde 5.97 değer kaybetti. S&P 500 ve Dow Jones Endüstri Ortalaması’ysa Haziran 2020’den bu yana en büyük yüzdesel kayıpları gördü.

Yatırımcılar, Trump’ın ithal ürünler için getirdiği yeni tarifelere tepkili.

Tarife kararından sonra hisse düşüşleri şöyle:

Apple hisseleri, yüzde 9.2

Amazon (AMZN.O) yüzde 9

Microsoft (MSFT.O) yüzde 2.4

Nvidia (NVDA.O) ise yüzde 7.8

S&P 500 teknoloji endeksi yüzde 6.9

Enerji sektörü yüzde 7.5

Petrol fiyatları yüzde 6

Wall Street’in korku endeksiyse, yüzde 30.025’le Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Avro dolar karşısında altı aylık zirvesini gördü ve yüzde 1.74 arttı. Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 1.95 değer kaybederek 146.445 yene geriledi ve İsviçre frangı karşısında da yüzde 2.35 düşerek 0.8608 frank oldu.