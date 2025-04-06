Bitcoin 80 bin doların altında

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı karşılıklı gümrük vergilerinin ardından kripto para piyasasındaki düşüş sürüyor.

Bitcoin, 80 bin doların (yaklaşık 3 milyon 38 bin lira) altını görürken Ethereum’un günlük değer kaybı yüzde 10.

Fotoğraf: Pexels

Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı tarifelerin yarattığı küresel resesyon korkusu piyasalarda büyük kayıplara neden olmuştu.

Açıklamayı takip eden perşembe ve cuma New York borsasından toplam 6 trilyon dolar (yaklaşık 227,9 trilyon lira) silinmiş, endeksler son beş yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Açıklamaların ertesi günü yüzde 2 düşüşle 84 bin doların (yaklaşık 3 milyon 191 bin lira) altına gerileyen kripto para birimi Bitcoin, son yirmi dört saatte yüzde 4,72 değer kaybetti.

83 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 153 bin lira) seviyelerinden gün içinde 78 bin 656 dolara (yaklaşık 2 milyon 988 bin lira) kadar düşen Bitcoin, şu anda 78 bin 919 dolardan (2 milyon 998 bin lira) işlem görüyor.

Bir diğer kripto para birimi Ethereum da son 24 saat içinde yüzde 10’a yakın değer kaybetti. Ethereum’un anlık değeri 1,579 dolar (59 bin 993 lira).

Coinmarketcap verilerine göre kripto para piyasasının bütününde son 24 saatte yüzde 5,11’lik düşüş görüldü.