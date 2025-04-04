Trump'tan Fed başkanına: Faizi düşür, siyaset yapma

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a “Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak” dedi.

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Trump ‘kurtuluş günü’ diye bahsettiği 2 Nisan’da karşılıklı gümrük vergilerini açıklamış, Türkiye’den de yüzde 10 gümrük vergisi alacaklarını duyurmuştu.

Buna göre ABD, Türkiye dışında Çin’den yüzde 34, Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’den yüzde 17 gümrük vergisi alacak. Ayrıca Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerse yaklaşık yüzde 50 vergiye tabii tutulacak.

Trump’ın açıklamalarının ardından bugün ilk kez konuşan Fed Başkanı Powell, yüksek tarifelerin gelecek çeyreklerde enflasyonu yükseltebileceğini, ancak ekonominin hala iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine döndürme kararlılığının devam ettiğini belirtirken para politikası için uygun seyrin ne olacağını belirlemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Truth Social hesabından Powell’a seslenen Trump’sa faizi düşürme çağrısı yaptı.

ABD başkanının paylaşımı şöyle:

“Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizi düşürmesi için mükemmel bir zaman. O her zaman ‘gecikmiş’ biridir ancak şimdi imajını hızlıca değiştirebilir. Enerji fiyatları düştü, faiz oranları düştü, enflasyon düştü, hatta yumurta bile yüzde 69 düştü ve istihdam arttı. Hepsi iki ay içinde oldu. Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak.”