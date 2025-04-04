Çin'den ABD'ye üç misilleme birden

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesine Çin’den üç misilleme birden geldi.

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Buna göre ABD’den ithal tüm ürünlere mevcut tarifelere ek yüzde 34 ek gümrük vergisi getirilecek. Ülkede kabine işlevi gören Çin Devlet Konseyi ek tarifenin 10 Nisan’dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

27 ABD şirketine ihracat yasağı

Çin hükümeti tarife artışına ek olarak Çin’de üretim yapan 27 ABD şirketini ihracat kontrolü veya yasağı listelerine ekledi. Şirketlerden 16’sının askeri ve sivil ikili kullanımlı ürün ihracatı yasaklandı.

DTÖ’de ABD aleyhine de dava

Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı, tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtı.

Dava dilekçesinde şöyle dendi:

“ABD’nin ‘karşılıklı tarifeler’ adı altında yaptığı artışın DTÖ kurallarını ihlal ediyor. Üye ülkelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdi.

Kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin altını oydu. Bu tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır, küresel ekonomi ve ticaret düzenini tehdit etmektedir.”

Çin’e asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e ulaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ülkelere göre değişen karşılıklı gümrük tarifeleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin’e yüzde 10 baz tarifeye ilave yüzde 24 ‘karşılıklı tarife’ olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirilmişti. Yeni tarifelerden yüzde 10’luk baz tarife 5 Nisan’da, yüzde 24’lük ek tarifeyse 9 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Trump daha önce 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle Çin’den ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart’taysa Çin’e gümrük tarifesini yüzde 20’ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump’ın tarife artışlarına ABD’den ithal belirli ürünlere ilave gümrük tarifeleri ve ABD’li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e ulaşıyor.