Çin'den ABD'ye bir misilleme daha

Çin küresel arzının büyük bölümünü sağladığı bazı nadir toprak elementlerinin ABD’ye ihracını kısıtladı.

Karar ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifesinden sonra alındı.

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Buna göre samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu yedi kategorideki orta ve ağır nadir metaller 4 Nisan’dan itibaren ihracat kontrol listesine alınacak.

Çinli tedarikçiler, söz konusu nadir toprak elementlerini ancak hükümet izniyle ihracat edebilecek.

Öte yandan Çin gümrük görevlileri kısıtlanan elementlerin bulunduğundan şüphelenilen sevkiyatlara el koyabilecek.

Çin 17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90’ını üretiyor.

İhracat kısıtlaması getirilen elementler Çin’in küresel arzının büyük bölümünü sağlıyor.

Bu elementler silah sistemlerinden yüksek performans motorlarına, nükleer reaktörlerden elektronik ve optik donanımlara, uzay araçlarından tıbbi görüntüleme makinelerine, batarya ve yakıt hücrelerinden yarı iletken ve süper iletkenlere dek çok sayıda üründe kullanılıyor.

Pekin yönetimi 3 Aralık 2024’te de çip kısıtlamalarına karşı savunma ve silah sistemlerinde yaygın kullanılan galyum, germanyum, antimuan gibi nadir toprak elementlerinin ABD’ye ihracatını yasaklamıştı.

ABD’nin asgari gümrük

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ülkelere göre değişen karşılıklı gümrük tarifeleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin’e yüzde 10 baz tarifeye ilave yüzde 24 ‘karşılıklı tarife’ olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirilmişti. Yeni tarifelerden yüzde 10’luk baz tarife 5 Nisan’da, yüzde 24’lük ek tarifeyse 9 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Çin’den üç misilleme birden gelmişti

Trump daha önce 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle Çin’den ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart’taysa Çin’e gümrük tarifesini yüzde 20’ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump’ın tarife artışlarına ABD’den ithal belirli ürünlere ilave gümrük tarifeleri ve ABD’li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e ulaşıyor.

Çin karar sonrası ABD’den ithal tüm ürünlere mevcut tarifelere ek yüzde 34 ek gümrük vergisi getirme kararı almıştı. Ek tarifenin 10 Nisan’da itibaren yürürlüğe girecek.

Çin hükümeti tarife artışına ek olarak Çin’de üretim yapan 27 ABD şirketini ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklemişti. Şirketlerden 16’sının askeri ve sivil ikili kullanımlı ürün ihracatı yasaklanmıştı.

Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı, tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtı.