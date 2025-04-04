New York borsasında iki günde 6 trilyon dolar kayıp

Tarife açıklamalarının ardından New York borsası haftayı sert düşüşle kapattı. Endeksler son beş yılın en düşük seviyesini gördü.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta açıkladığı karşılıklı tarifelerin ardından sert satış dalgasına maruz kalan pay piyasalarının misilleme açıklamaları sonrasında haftanın son işlem gününde kayıpları arttı.

Çin, ABD’nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34’lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Trump, Truth Social hesabından “Çin yanlış oynadı, paniklediler. Bu karşılayamayacakları tek şey” dedi.

Dow Jones endeksi 2 bin 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,5 azalarak 38.314,86 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 5,97 azalışla 5.074,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,82 kayıpla 15.587,79 puana indi.

Endekslerdeki haftalık düşüş, Dow Jones için yüzde 7,9, S&P 500 için yüzde 9,1 ve Nasdaq için yüzde 10 oldu.

Apple ve Nvidia hisseleri gün içinde yüzde 7’den fazla değer kaybetti. Tarifelerin açıklandığı 2 Nisan’da 223 dolar (8 bin 472 lira) seviyesindeki Apple hisseleri 188,38 dolara (7 bin 157 lira) kadar geriledi.

Görsel: finviz

20 Ocak’tan bu yana piyasadan 10 trilyon dolar silindi

Analistler, endekslerin son beş yılın düşük seviyesine gerilediğini ve Çin’in misillemesine dair korkuların piyasa kayıpları derinleştirdiğini söyledi.

Endekslerdeki iki günlük keskin düşüş 6 trilyon doların (227,9 trilyon lira) üzerinde kayba neden olurken Trump’ın göreve başlamasından bu yana ABD piyasalarından yaklaşık 10 trilyon dolar (379,9 trilyon lira) silindi.

Bu arada makroekonomik veri tarafındaysa ABD’de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 4,1’den 4,2’ye çıktı.

Trump, istihdam verilerine dair “Harika rakamlar, beklenenden çok daha iyi. Şimdiden işe yarıyor. Sıkı durun, kaybedemeyiz” dedi.

ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yaklaşık beş baz puan azalarak yüzde dörde indi. ‘Korku endeksi’ diye de bilinen VIX endeksiyse yüzde 50 artışla 45 değerini aşarken pandemiden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.