Trump: Bir ticaret anlaşması için kıçımı yalıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Bu ülkeler arıyor, kıçımı yalıyorlar, bir ticaret anlaşması yapmak için can atıyorlar.”

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Trump ‘kurtuluş günü’ diye işaret ettiği 2 Nisan’da karşılıklı gümrük vergilerini açıklamış, Türkiye’den de yüzde 10 gümrük vergisi alınacağını duyurmuştu.

ABD, Türkiye dışında Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’den yüzde 17, Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerinse yaklaşık yüzde 50 oranında vergiye tabii tutulacağını duyurmuştu.

Trump yönetimi, misillemeye girişmesi üzerine Çin’den alınacak vergi oranını yüzde 104’e yükseltmişti.

Gümrük tarifeleri bugün yürürlüğe girdi. Tarifeleri muhalifler dışında Cumhuriyetçiler de eleştiriyor.

BBC’nin aktardığına göre Trump, Washington’da Cumhuriyetçi Parti’nin yemekli toplantısında ABD’nin gümrük tarifeleri sayesinde günde 2 milyar dolar kazandığını öne sürüp şöyle konuştu:

“Bu ülkeler arıyor, kıçımı yalıyorlar, bir (ticaret) anlaşması yapmak için can atıyorlar. ‘Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, ne isterseniz yaparım ne isterseniz yaparım efendim’ diyor.”

Trump ayrıca Japonya ve Güney Kore’nin, bir anlaşma yapmak üzere ABD’ye heyet gönderdiğini açıkladı.

Washington Post gazetesi, pazartesi Elon Musk’ın, Trump’la gümrük vergilerini durdurması için konuştuğunu duyurmuştu.

Trump’ın Wall Street’teki en önemli destekçilerinden Bill Ackman da vergilerin 90 gün süreyle askıya alınmasını talep etmiş, gümrük vergilerinin dünyayı ‘ekonomik bir nükleer kış’a sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.