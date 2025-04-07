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Yaramazlara biraz batar!

ABD borsaları çöküşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin ardından borsalarda yeni haftada da düşüş sürüyor.

Fotoğraf: AA

Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı tarifelerin yarattığı küresel resesyon korkusu piyasalarda büyük kayıplara neden olmuştu.


ABD’nin Çin’e getirdiği ek yüzde 34 gümrük vergisine, Pekin yönetimi misillemelerle yanıt vermişti.

Bu durum uluslararası tedarik zincirlerine sahip teknoloji şirketlerinin hisselerini, örneğin cihazlarının çoğunu Çin’de üreten Apple, Microsoft, Nvidia gibi çok uluslu şirketleri doğrudan etkiliyor.

Ayrıca diğer ülkelerin olası misillemeleri de piyasadaki satış baskısını canlı tutuyor.

Açıklamayı takip eden perşembe ve cuma New York Borsası’ndan toplam 6 trilyon dolar (yaklaşık 227,9 trilyon lira) silinmiş, endeksler son beş yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Yeni haftada da ABD borsaları güne yine çöküşle başladı.

ABD borsa endekslerinde haftanın ilk işlem gününde güçlü satışlar devam etti.

S&P 500 endeksi yüzde 3,2 ve teknoloji odaklı Nasdaq 100 endeksi yüzde 3,6 düşüşle açılırken S&P 500 endeksi zirvesinden yüzde 20 düşerek ‘ayı piyasası’na girdi.

‘Ayı piyasası’ tabiri, düşüşün sürdüğü, karamsarlığın hakim olduğu piyasayı simgeliyor.

Görsel: finviz

Bloomberg’in aktardığına göre New York borsası perşembeden bu yana değerinin yaklaşık yüzde 13’ünü kaybetti. Bu, Mart 2020’de Covid-19’un ilk günleri ve 2008 mali krizinden sonra en kötü üçüncü üç günlük dönem.

Bu arada yalnızca ABD borsasında değil Asya, Avrupa ve Türkiye borsalarında da yüzde 5’e varan düşüşler görüldü.

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