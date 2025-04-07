Trump: Çin misillemeden vazgeçmezse yüzde 50 ek vergi gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, misilleme kararından yarına kadar vazgeçmediği takdirde Çin’den yüzde 50 ek gümrük vergisi alınacağını söyledi.

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Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı tarifelerle ABD, Çin mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi getirmişti.

Çin, bu karara ABD mallarından aynı oranda gümrük vergisi alacağını duyurarak yanıt vermişti.

Karşılıklı hamlelerin piyasalarda yarattığı endişe sürerken Trump, Truth Social hesabından Çin yönetimini kesin bir dille uyardı.

Çin’e yarına kadar süre veren ABD başkanının paylaşımı şöyle:

“Çin dün ABD’ye karşı misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağına dair uyarıma rağmen zaten rekor kıran vergilerine ek yüzde 34 misilleme tarifesi yayınladı.

Bu nedenle, Çin’in yaptığı yüzde 34’lük zammı yarın, 8 Nisan 2025 tarihine kadar geri çekmemesi halinde, ABD 9 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere Çin’e yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacak.

Ek olarak Çin’in bizimle görüşme talepleri de geri çevrilecek. Görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle de müzakereler derhal başlayacak. Bu konuya gösterdiğiniz dikkat için teşekkürler!”

Ne olmuştu?

Trump 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle Çin’den ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirdi, 4 Mart’taysa Çin’den gelen ürünlere gümrük tarifesini yüzde 20’ye yükseltti.

Trump, 2 Nisan’da da ülkeden ülkeye değişen karşılıklı gümrük tarifeleri açıkladı.

Bu kapsamda Çin’e yüzde 10 baz tarifeye ilave yüzde 24 ‘karşılıklı tarife’ olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi uygulanacak. Yeni tarifelerden yüzde 10’luk baz tarife 5 Nisan’da, yüzde 24’lük ek tarifeyse 9 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Pekin yönetimi de Trump’ın tarife artışlarına ABD’den ithal edilen belirli ürünlere ilave gümrük tarifeleri ve ABD’li şirketlere yaptırımlarla karşılık verdi.

Yeni tarife artışlarıyla ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e ulaştı.

Çin karar sonrası ABD’den ithal tüm ürünlere mevcut tarifelere ek yüzde 34 gümrük vergisi getirme kararı aldı. Ek tarife 10 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Çin hükümeti tarife artışına ek olarak Çin’de üretim yapan 27 ABD şirketini ihracat kontrolü veya yasağı listelerine ekledi. Şirketlerden 16’sının askeri ve sivil kullanımlı ürün ihracatı yasaklandı.

Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı, tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtı.