ABD yarından itibaren Çin'den yüzde 104 vergi alacak

Beyaz Saray, ABD’nin yerel saatle 00:00 itibariyle Çin’den yüzde 104 gümrük vergisi alınacağını açıkladı.

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Trump 2 Nisan’da ‘karşılıklı tarifeler’ kapsamında Çin’e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Yeni tarifeyle ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e kadar yükselmişti.

Çin, ABD’nin tarifelerine tepki gösteren ilk ülke olmuş, aynı oranda ek gümrük vergisi alacağını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine karşı yaptırımlar duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin yüzde 34’lük misillemesinden 8 Nisan’a kadar vazgeçmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin’le planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugünkü basın toplantısında Çin’in misilleme adımının bir hata olduğunu ve gece yarısı itibariyle Çin’den toplam yüzde 104 vergi alınacağını söyledi.

Leavitt ayrıca Trump’ın Çin’in bir anlaşma istediğine inandığını söyledi.

Bugün Çin Ticaret Bakanlığı ABD’nin tarifeleri daha fazla yükseltmesi halinde karşı adım atacağını açıklamıştı.