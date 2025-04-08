Gümrük tarifesi krizi: Çin 'kararlı karşı tedbirler' alacak

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı ‘kararlı tedbirler alınacağını’ duyurdu.

Fotoğraf: AA

Trump’ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından Asya borsalarındaki düşüşe paralel olarak Çin’de hisse senedi piyasaları gerilemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin tarifeleri daha fazla yükseltmesi halinde karşı adım atacağını açıkladı.

ABD’nin tarife tehdidiyle hatasında ısrar ettiği ve zora dayalı tabiatını bir kez daha ortaya koyduğu belirtilen bakanlık açıklamasında “Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir” dendi.

Çin Merkez Bankası da gerekirse yeniden borçlanma desteği sunularak sermaye piyasasının istikrarının sağlanacağını belirtti.

Ülkenin varlık fonu Çin Yatırım Kurumu’na bağlı fon şirketi Central Huijin de dün yaptığı gibi Çin borsalarından hisseler satın alarak fiyat istikrarına katkı vereceğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Trump, ‘karşılıklı tarifeler’ kapsamında Çin’e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray, Çin’e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 “karşılıklı tarife” olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi uygulayacağını duyurmuştu.

Yeni tarife artışlarıyla ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e kadar yükselmişti.

Çin, ABD’nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34’lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine karşı yaptırımlar açıklamıştı.

Trump da buna karşılık Çin’in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan’a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin’le planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.