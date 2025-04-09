Çin'in ABD'ye tarife misillemesinden sonra altın yüzde 2,76 yükseldi

Çin, ABD malları için ek gümrük vergilerini yüzde 84’e çıkardı, altın fiyatları yüzde 2,76 yükseldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ek yüzde 34 tarife misillemesine karşılık Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 104’e artırmıştı.

Çin hükümeti, Trump’ın kararına bugün ABD mallarına uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 84’e çıkararak karşılık verdi.

Kararın ardından ons altın yüzde 2,7 arttı ve 3 bin 65 dolara kadar yükseldi.

Ons altın güne 2.982,16 dolar, gram altınsa 3.687,020 liradan başlamıştı.

15:14 itibarıyla ons 3.063,18 dolar, gram altın 3.738,868, dolarsa 38,0110.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.