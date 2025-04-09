Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.687,020 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.017,47 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.687,020
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.687,020 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.017,47 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.687,020
lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.687,020 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,0067 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 42,0614 seviyesinden güne başladı.
İstanbul’da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’ndaki arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir huzurevinde yangın çıktı, 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti’nde bir gece kulübünün çatısı çöktü. 79 kişi öldü, 160 kişiyse hastaneye kaldırıldı.