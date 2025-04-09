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Yaramazlara biraz batar!

Çin, ABD ürünlerine uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı

Çin, ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 34 oranındaki gümrük tarifesini yüzde 84’e çıkardı.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 60 ülkeye uyguladığı gümrük tarifeleri bugün yürürlüğe girdi. Çin, ABD’nin kendisine uygulayacağı yüzde 34’lük tarifeye belli yaptırımlarla yanıt vermiş, Trump yönetimi de geri adım atmayan Çin’e yüzde 104’lük vergi uygulayacağını açıklamış ve söz konusu tarife bugün yürürlüğe girmişti.


Bloomberg’in aktardığına göre Çin’in artırdığı vergiler 10 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

Çin Başbakanı Li Qiang ABD tarifelerine rağmen ülkesinin dış şokları tamamen etkisiz hale getirecek yeterli araçlara sahip olduğunu söyledi ve 2025 büyümesi için iyimser olduklarını belirtti. Salı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le telefonda görüşen Li, Çin’in bu yılki makroekonomik politikalarının çeşitli belirsizlikleri dikkate aldığını söyledi.

Ne olmuştu?

Trump, ‘karşılıklı tarifeler’ kapsamında Çin’e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıkladı.

Beyaz Saray, Çin’e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 ‘karşılıklı tarife’ olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi uygulayacağını duyurdu.

Yeni tarife artışlarıyla ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e kadar yükseldi.

Çin, ABD’nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34’lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını açıkladı.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine karşı yaptırımlar duyurmuştu.

Çin karşılıklı tarifelere misilleme olarak yüzde 34 ek tarife getirmiş, ABD de bu karşılık üzerine Çin’e yüzde 104 vergi tarifesi uygulayacağını ve müzakerelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

ABD’nin Çin’e uygulayacağı tarifeler bugün yürürlüğe girdi.

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