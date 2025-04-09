Reuters: Çin Merkez Bankası, kamu bankalarından dolar almayı durdurmasını istedi

Reuters haber ajansına göre Çin Merkez Bankası, kamu bankalarından dolar almayı durdurmalarını istedi.

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Reuters’ın aktardığına göre Çin Merkez Bankası (PBOC) bu hafta kamu bankalarına kılavuz gönderdi ve özel hesapları için ABD doları almamasını istedi.

PBOC, büyük bankalara müşterileri için dolar satın alırken kontrolleri artırmasını da söyledi.

Büyük kamu bankaları çarşamba günü spot piyasada yuanın düşüş hızını yavaşlatmak için agresif bir şekilde dolar satıp yuan aldı.

PBOC, gümrük tarifelerinin ihracat ve geniş ekonomi üzerindeki etkisini yumuşatmak için yuan devalüasyonuna başvurmayacak.

Ne olmuştu?

Trump, ‘karşılıklı tarifeler’ kapsamında Çin’e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıkladı.

Beyaz Saray, Çin’e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 ‘karşılıklı tarife’ olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi uygulayacağını duyurdu.

Yeni tarife artışlarıyla ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e kadar yükseldi.

Çin, ABD’nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34’lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını açıkladı.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine karşı yaptırımlar duyurmuştu.

Çin karşılıklı tarifelere misilleme olarak yüzde 34 ek tarife getirmiş, ABD de bu karşılık üzerine Çin’e yüzde 104 vergi tarifesi uygulayacağını ve müzakerelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

ABD’nin Çin’e uygulayacağı tarifeler bugün yürürlüğe girdi.