Uzmanlar yanıtladı: Trump'ın tarifeleri altını nasıl etkiler?

Analistlere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı gümrük tarifeleri altının cazibesini pekiştirebilir.

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Piyasalardaki tarife restleşmesi sonrası altın fiyatlarında geçen cuma yüzde 2’yi aşan düşüşe neden oldu.

Ons altın dün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından tarife belirsizlikleri nedeniyle 3 bin 10 dolara geriledi.

13:30 itibarıyla ons altın 3 bin 42 dolar, gram altın 3 bin 718 lira, dolarsa 38,0105 lira.

Altın fiyatlarındaki gerileme, bazı yatırımcıların diğer varlıklardaki zararlarını karşılamak için altın satışı yapmasına bağlanıyor.

Altın ve emtia stratejistlerine göre tarife belirsizliğinin altının ‘güvenli liman’ cazibesini artırmaya devam etme ihtimali yüksek. Merkez bankalarının alımlarının da altın talebini desteklemesi bekleniyor.

AA’nın haberine göre iki analistin altın değerlendirmeleri şöyle:

Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas: Ters rüzgarlar görülebilir

* Altın fiyatları yıl başından beri oldukça tutarlı bir yükseliş eğilimi gösterdi. Tarifelerin altın piyasalarına nihai etkisine ilişkin hala belirsizlik var. Bazı piyasa katılımcıları önceki altın pozisyonlarından kısmi kar almış olabilir. Ancak analizlerimiz mevcut ortamda yatırım talebini destekleyebilecek güçlü temellerin olduğunu gösteriyor. Ayrıca fiyatlardaki geri çekilmenin tüketici talebini korumak için bir miktar rahatlama sağlayabileceğini düşünüyoruz.

* Mevcut ortamda altın piyasasında ters rüzgarlar görülebilir. Kar alma ve haber döngüsünde kısa vadeli tepkiler yaşanabilir. Son birkaç ayda tutarlı bir yükseliş eğiliminden sonra birçok yatırımcı son geri çekilmeyi memnuniyetle karşılayabilir. Çünkü altın yıl başından bu yana yüzde 14’ün üzerinde arttığı için en iyi performans gösteren varlık sınıflarından biri olmaya devam ediyor.

ING Think Emtia Stratejisti Ewa Manthey: Merkez bankalarının alımları devam edecek

* Hafta başında tarife açıklamaları sonrasında küresel ekonomik durgunluk riski nedeniyle hisse senetlerindeki satışlar sonrası altın da değer kaybetti.

‘Satış baskısı baskısı kısa süreli olur’

* Bazı yatırımcılar diğer varlıklardaki kayıplarını telafi etmek için altını da satabilir. Ancak altında satış baskısının kısa süreli olacağını düşünüyoruz, çünkü ticaret ve tarife belirsizliğinin, altının güvenli liman cazibesini artırmaya devam etmesi muhtemel.

‘Belirsizlikten faydalanacak’

* Trump, Beyaz Saray’da olduğu sürece belirsizlik ve öngörülemezlik yüksek seyretmeye devam ediyor. Altın bu ortamdan faydalanmaya devam edecek.

* Merkez bankalarının, Trump’ın öngörülemez ticaret politikası nedeniyle rezervlerini çeşitlendirme çabasıyla altın alımı yapmaları, gelecekte altın fiyatlarını desteklemesi beklenen bir diğer faktör. Çin Merkez Bankası, yüksek fiyatlara rağmen martta altın rezervlerine üst üste beşinci kez ekleme yaptı. Çin’de bu eğilimin devam etmesi muhtemel.

* Trump’ın ABD başkanlığının ilk döneminde, Çin Merkez Bankası yaklaşık 10 ay boyunca rezervlerine peş peşe altın ekledi. Merkez bankalarının, jeopolitik gerilimler ve ekonomik iklimin, onları güvenli liman varlıklarına olan tahsisatlarını artırmaya zorlayacağı için altın almaya devam edeceğini ve bunun altın fiyatları için bir destek oluşturacağını düşünüyoruz.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.