Çin'den ABD'ye rest: Sonuna kadar karşılık vereceğiz

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın art arda aldığı gümrük tarifesi kararlarına rest çekti: “Sonuna kadar karşılık vereceğiz.”

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Trump, 2 Nisan’da tüm ülkelere ‘karşılıklı gümrük tarifesi’ açıklamış, bu kapsamda Çin’e yüzde 34 ek gümrük vergisi getirmişti. Çin buna aynı oranda ek tarifeyle karşılık vermişti.

Ardından Trump, Çin’den kararını geri çekmesini istemiş, aksi takdirde yüzde 50 ek vergi daha getireceğini söylemişti. ABD salı günü bu kapsamda Çin’e gümrük tarifesini yüzde 104’e çıkarmıştı.

Çin buna karşılık dün yine artışa giderek ABD’den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84’e yükseltmişti. ABD ise Çin’e gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkarmıştı.

Tarife savaşı kızışırken, Çin’den “Geri adım atmayacağız” mesajı geldi.

‘Baskı, tehdit ve şantaj Çin’le anlaşmanın doğru yolları değil‘

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında ‘baskıya boyun eğmeyeceklerini’ söyledi. Sözcü şöyle konuştu:

“Eğer ABD, Çin’in, ABD’nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını umursamıyorsa, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek. Çin böyle hegemonik ve zorbaca hamleleri kabul etmeyecek. Baskı, tehdit ve şantaj Çin’le anlaşmanın doğru yolları değil.

ABD bencil çıkarlarını uluslararası toplumun genelinin çıkarlarının karşısına koydu. Dünya ülkelerinin meşru haklarını ihlal ederek kendi hegemonik çıkarlarına hizmet etti. Çin halkının meşru haklarından ve çıkarlarından mahrum bırakılmasını, uluslararası ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin altının oyulmasını oturup izlemeyeceğiz.

ABD gerçekten müzakere istiyorsa eşitlik, saygı ve karşılıklı faydaya yönelik bir tavır sergilemeli.”