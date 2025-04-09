Trump kendi şirketini önermişti: ABD borsaları yükselişle kapandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek gümrük vergilerini 90 günlüğüne durdurmasının ardından ABD borsaları ciddi yükselişle kapandı.

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Trump, Çin’e gümrük vergilerini yüzde 125’e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamayı takip eden ilk 10 dakikada şirketlerin piyasa değeri 4 trilyon dolar arttı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 7,8’le artışla 40,608,45 puana, S&P 500 endeksiyse yüzde 9,51 artışla 5,456,80 puana ulaştı.

Büyük teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi de yüzde 12,16 artarak günü 17,124,97 puanla kapattı.

‘Muhteşem yedili’ diye adlandırılan şirketlerin hisseleri de açıklamayla yükseldi. Amazon, Meta, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple ve Tesla hisseleri kısa sürede yüzde 9,88’le 22,69 arasında arttı.

Bu arada Trump tarifelere 90 gün ara verileceğini duyurmadan önce Truth Social hesabından kendisine ait şirketin hissesinin satın alınması için ‘mükemmel bir zaman’ olduğunu söylemişti.

ABD başkanı paylaşımında “Satın almak için mükemmel bir zaman!!! DJT” yazmıştı.

Borsada DJT ismiyle yer alan ‘Trump Media & Technology’ de günü yüzde 21,67 artışla 20,27 dolardan kapattı.

Görsel: finviz

Bitcoin, 82 bin doların üzerine çıktı

2 Nisan’dan bu yana düşüşü süren en büyük kripto para birimi Bitcoin de yüzde 8’e yakın artışla 82 bin doları aştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap‘in verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri günlük yüzde 7,31 artışla 2 trilyon 620 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin’in haftalık değer kaybıysa yüzde 5’in altına geriledi.

Kripto rallisi, kripto dünyasıyla yakından bağlantılı hisse senetlerini de destekledi. Yazılım şirketi Strategy’in hisseleri yüzde 25 değer kazandı.