ABD gümrük vergilerini 'Çin hariç' 90 günlüğüne erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da açıkladığı karşılıklı gümrük vergilerinin Çin hariç diğer ülkeler için 90 günlüğüne durdurulduğunu duyurdu.
Trump, Truth Social hesabından paylaşımında misillemeleri nedeniyle Çin’e ek gümrük vergisini yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkardığını duyurdu.
Öte yandan diğer ülkeler için gümrük vergilerinin 75 ülkeden gelen müzakere çağrıları neticesinde 90 günlüğüne durdurulduğunu söyledi.
Bu sürede açıklanan bütün oranlar yerine yüzde 10’luk temel tarifenin esas alınacağını belirtti.