ABD gümrük vergilerini 'Çin hariç' 90 günlüğüne erteledi

Sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartıyla tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinden çıktıktan sonraki ilk açıklamasında “Bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum” dedi.