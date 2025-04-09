Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD gümrük vergilerini 'Çin hariç' 90 günlüğüne erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da açıkladığı karşılıklı gümrük vergilerinin Çin hariç diğer ülkeler için 90 günlüğüne durdurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

Trump, Truth Social hesabından paylaşımında misillemeleri nedeniyle Çin’e ek gümrük vergisini yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkardığını duyurdu.


Öte yandan diğer ülkeler için gümrük vergilerinin 75 ülkeden gelen müzakere çağrıları neticesinde 90 günlüğüne durdurulduğunu söyledi.

Bu sürede açıklanan bütün oranlar yerine yüzde 10’luk temel tarifenin esas alınacağını belirtti.

Trump Çin’e gümrük vergisini yüzde 125’e yükselti

Trump Çin’e gümrük vergisini yüzde 125’e yükselti

Çin’in ABD’ye tarife misillemesinden sonra altın yüzde 2,76 yükseldi

AB’den ABD’ye ilk misilleme

Çin’in son tarife artışına ABD aldırmadı: Onlar kaybeder

Çin, ABD ürünlerine uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84’e çıkardı

Uzmanlar yanıtladı: Trump’ın tarifeleri altını nasıl etkiler?

Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Nisan 2025

Deutsche Bank da altın tahminini yükseltti

SON HABERLER