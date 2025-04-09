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Yaramazlara biraz batar!

AB'den ABD'ye ilk misilleme

Avrupa Birliği’nden (AB), ABD’nin gümrük vergilerine ilk misilleme geldi.

Bazı ABD ürünlerine 15 Haziran itibarıyla ek vergiler getirilecek.


Fotoğraf: AA

Trump, 2 Nisan’da tüm ülkelere karşılıklı gümrük vergisi açıklamış, AB için bu oran yüzde 20 olarak belirlenmişti.

AB’nin 27 üye ülkesi ABD’ye karşı 20 milyar avroyu aşan ilk misilleme paketini onayladı. Bu kapsamda 15 Nisan itibarıyla bazı ABD ürünlerine uygulanacak ek vergiler uygulanacak.

CNBC-e‘nin haberine göre onaylanan listede ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri var.

İlk taslakta Amerikan viskisi de bulunuyordu. Blok viskiyi AB’deki içecek üreticilerini koruma amacıyla listeden çıkardı.

AB’nin icra organı Avrupa Komisyonu şu mesajı da verdi: “ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir.”

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AB'den ABD'ye ilk misilleme

Avrupa Birliği’nden (AB), ABD’nin gümrük vergilerine ilk misilleme geldi.

Bazı ABD ürünlerine 15 Haziran itibarıyla ek vergiler getirilecek.