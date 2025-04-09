Trump tarife restleşmesinin ortasında yatırım için kendi şirketini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin’le ek gümrük vergileri konusundaki geriliminin piyasaları negatif etkilediği dönemde kendisine ait şirketin hissesinin satın alınması için ‘mükemmel bir zaman’ olduğunu söyledi.

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Trump 2 Nisan’da yaklaşık 60 ülkeden ‘karşılıklı’ gümrük vergisi alınacağını açıklamıştı. Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Önceki vergilerle birlikte toplam oran yüzde 54’e ulaşmıştı.

Çin, ABD’nin bu adımına, ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde, yüzde 34’lük tarifeyle yanıt vermişti.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre vermiş, bu misillemeden vazgeçmezse yüzde 54’e ek yüzde 50 vergi alacağını açıklamıştı.

ABD, yerel saatle 00:00 itibariyle bugün Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin ise geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Açıklamaların ardından New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,4 düşüşle açıldı, Dow Jones Sanayi Endeksi’yse yüzde 0,48 değer kaybetti.

Bu arada Trump, Truth Social hesabından “Rahat olun. Her şey yoluna girecek, ABD her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacak” yazdı.

Trump ayrıca bunu takip eden sonraki gönderisinde “Satın almak için mükemmel bir zaman!!! DJT” yazdı.

DJT, borsada ‘Trump Media & Technology’ grubunun adı.