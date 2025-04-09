Trump durmuyor: Çin'e gümrük vergisini yüzde 125'e yükselti

ABD Başkanı Donald Trump, ‘dünya piyasalarına saygısızlığı’ nedeniyle Çin’e uygulanan gümrük vergisini hemen geçerli olmak üzere yüzde 125’e yükseltttiğini söyledi.

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Trump 2 Nisan’da ‘karşılıklı’ gümrük vergilerini açıklamıştı. Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Önceki vergilerle birlikte toplam oran yüzde 54’e ulaşmıştı.

Çin ABD’nin bu adımına, ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde, yüzde 34’lük tarifeyle yanıt vermişti.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre vermiş, bu misillemeden vazgeçmezse yüzde 54’e ek yüzde 50 vergi alacağını açıklamıştı.

ABD, yerel saatle 00:00 itibariyle bugün Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin ise geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Trump Truth Social hesabından paylaşımında Çin’in yanıtını ‘dünya piyasalarına saygısızlık’ diye niteleyerek bu ülkeye vergileri yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkardığını duyurdu.

ABD başkanı ayrıca diğer ülkeler için gümrük vergilerini 75 ülkeden gelen müzakere çağrıları neticesinde 90 günlüğüne durdurulduğunu söyledi.