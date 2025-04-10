Çin'den vatandaşlarına ABD seyahati uyarısı

Tarife krizi sonrası Çin hükümeti, ABD’ye seyahat edecek vatandaşlarını güvenlik risklerine karşı uyardı.

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Trump 2 Nisan’da ‘karşılıklı’ gümrük vergilerini açıklamıştı. Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Önceki vergilerle birlikte toplam oran yüzde 54’e ulaşmıştı.

Çin ABD’nin bu adımına, ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde, yüzde 34’lük tarifeyle yanıt vermişti.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre vermiş, bu misillemeden vazgeçmezse yüzde 54’e ek yüzde 50 vergi alacağını açıklamıştı.

ABD, yerel saatle 00:00 itibariyle bugün Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin’se geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt vermişti.

Trump, Çin’in ‘dünya piyasalarına saygısızlık yaptığını’ öne sürerek vergileri yüzde 125’e yükseltmiş, daha sonraysa Çin hariç diğer ticaret ortakları için vergi tarifelerini 90 gün erteleme kararı almıştı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamasında şöyle dedi: “Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Çinli turistler ABD’ye seyahatin risklerini değerlendirmeli ve seyahatlerinde dikkatli olmalıdır.”

Çin Eğitim Bakanlığı da ABD’nin Ohio eyaletinde Temsilciler Meclisinde kabul edilen yasa tasarısında Çin vatandaşı öğrenciler hakkında negatif hükümler olduğunu belirtti: “Yurt dışındaki öğrencilere, ABD’deki söz konusu eyalette öğrenim görmeyi seçerken güvenlik riski değerlendirmesini yapmalarını hatırlatıyoruz.”

Ohio Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa, eyalet bütçesinden fon alan üniversitelere, Çin’in faaliyetlerini kast ederek ‘yabancı etkisini kısıtlamaya yönelik önlemler’ alma zorunluluğu getiriyor.