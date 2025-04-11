Tarife savaşı: Çin, ABD ürünleri için oranı yüzde 125'e çıkarıyor

Çin gümrük tarifelerini ABD için yüzde 125’e yükselteceğini duyurdu.

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Trump, 2 Nisan’da tüm ülkelere ‘karşılıklı gümrük tarifesi’ açıklamış, bu kapsamda Çin’e yüzde 34 ek gümrük vergisi getirmişti. Çin buna aynı oranda ek tarifeyle karşılık vermişti.

Ardından Trump, Çin’den kararını geri çekmesini istemiş, aksi takdirde yüzde 50 ek vergi daha getireceğini söylemişti. ABD salı günü bu kapsamda Çin’e gümrük tarifesini yüzde 104’e çıkarmıştı.

Çin buna karşılık dün yine artışa giderek ABD’den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84’e yükseltmişti. ABD ise Çin’e gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkarmıştı.

CNN‘in aktardığına göre Beyaz Saray, Çin’den ABD’ye gelen malların artık en az yüzde 145 gümrük vergisine tabi olduğunu duyurmuştu.

Dün “Geri adım atmayacağız” mesajı veren Çin, bugün gümrük tarifelerini ABD için yüzde 125’e yükselteceğini duyurdu.

Trump, 9 Nisan’da Çin haricindeki diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün durdurmuştu.