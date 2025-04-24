ABD'de 12 eyaletten Trump'ın gümrük vergilerine dava

ABD’de 12 eyalet, başkan Donald Trump yönetiminin yürürlüğe koyduğu yüksek gümrük vergilerinin durdurulması için dava açtı.

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Trump, 2 Nisan’da ABD’nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD, tarife artışına tepki gösteren Çin’e yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuş, diğer ticaret ortakları içinse vergilerin 90 gün askıya alındığını açıklamıştı.

Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon ve Vermont eyaletleri vergilerin iptali için yargıya başvurdu.

Eyaletler, New York’taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, Trump yönetiminin yüksek gümrük vergisi politikalarının yasadışı olduğu ve bu uygulamaların Amerikan ekonomisine kaos getirdiği iddia etti.

Gümrük tarifeleriyle Amerikalılara ‘yasadışı vergi zammı uygulandığı’ ileri sürülen dilekçede, yönetimin ‘anayasal düzeni altüst ettiği’ savunuldu, uygulamanın sonlandırılması istendi.

New York Başsavcısı Letitia James ise dava hakkında şu açıklamayı yaptı: “Donald Trump fiyatları düşüreceğine ve hayat pahalılığını azaltacağına söz verdi ancak bu yasadışı tarifeler Amerikalı aileler üzerinde tam tersi bir etki yaratacak.”

James, gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğunu ve durdurulmadığı takdirde daha fazla enflasyona, işsizliğe ve ekonomik zarara yol açacağını söyledi.

California eyaleti de geçen hafta Trump yönetimine karşı açtığı davada, yönetiminin gümrük tarifelerini uygulama yetkisi olmadığını savunmuş ve bunun California’ya telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini iddia etmişti.