California'dan Trump'ın gümrük tarifelerine dava

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin, Kanada ve Meksika gibi ülkelere uygulayacağı gümrük tarifelerine dava açtı.

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Trump ‘kurtuluş günü’ diye işaret ettiği 2 Nisan’da karşılıklı gümrük tarifelerini açıklamış, Türkiye de dahil birçok ülkeden baz oranın yüzde 10 olacağı gümrük vergileri alacağını duyurmuştu.

California, ABD’nin en güçlü ve büyük ekonomiye sahip eyaletlerinden biri.

Vali Newsom’ın Ofisi, Kuzey California Bölge Mahkemesi’nde dava açacaklarını belirtti.

Valilik açıklamasında Trump’ın söz konusu tarifeleri uygularken başkana yalnızca dış tehditlere karşı mali işlemleri dondurma ve engelleme yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) kullanmasının yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Tarifelerin yürürlüğe girmesi için kongre onayı gerektiği kaydedilen açıklamada, dava kapsamında mahkemeden tarifelerin durdurulması için acil tedbir talep edileceği de belirtildi.

Newsom, Trump’ın tarifelerinin California’daki ailelerin, işletmelerin ve eyaletin ekonomisi üzerinde ‘yıkıcı etkisi olduğunu’ söyledi.

Daha önce Çin’den ithalat ve ihracat yapan Florida merkezli Simplified işletmesi, Trump’ın Çin menşeli ürünlere getirdiği gümrük vergilerini uygulamak için kullandığı Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nın (IEEPA), başkanın yetki sınırlarını aştığını öne sürmüştü.

IEEPA’nın neredeyse 50 yıllık tarihinde hiçbir başkanın bu yasayı gümrük vergileri koymak için kullanmadığı belirtilen dilekçede, yasa metninde gümrük vergilerinden bahsedilmediği ve yasada başkanlara vergi uygulama yetkisi tanındığına dair bir ifade yer almadığı vurgulanmıştı.