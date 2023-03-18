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Yaramazlara biraz batar!

Tayvan çevresinde Çin’e ait 26 hava aracı ve dört gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar ada çevresinde Çin’e ait 26 askeri hava aracı ve dört savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklamasında, 26 hava aracından 15’inin, Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi” (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.


Açıklamada, dört “J-10”, altı “J-16” savaş uçağı, “Y-8 ASW” tipi deniz devriye uçağı, “CH-4” tipi silahlı, “BKZ-005” ve “BKZ-007” tipi silahsız askeri dronlar ile “Z-9” tipi askeri helikopterin Tayvan Boğazı’ndaki itibari orta çizgiyi geçtiği ve ADIZ’ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Ada çevresinde tespit edilen 26 hava aracı ve dört geminin elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Çin, ABD’nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı’nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Adayı topraklarının parçası olarak gören Pekin, ‘tek Çin ilkesi’ni vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler’de (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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