Taliban, kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını da yasakladı 

Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban, kadınlara üniversite yasağından sonra bu defa sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Taliban, geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK’lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söyledi.

Habib, kararın yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunuysa yanıtsız bıraktı.

Bakanlığın açıklamasında, kadın personelin işlerine son vermeyen STK’lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık’ta Afganistan’daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kadın öğrencilerin eğitimlerine ‘ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini’ duyurmuştu.

Ne olmuştu?

ABD’nin Afganistan’dan 20 yılın ardından çekilmesiyle beraber Ağustos 2021’de, ülkenin kontrolünü ele geçiren ve sonrasında hükümet kurduğunu duyuran Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı. Özellikle kadınlara baskı ve kısıtlamalar artmıştı.

Taliban yönetimi, kadın öğrencilere dair karardan önceki aylarda da üçü kadın 12 kişiyi stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlamış ve bir eşcinsel tıp öğrencisini öldürmüştü.