Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taliban, kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını da yasakladı 

Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban, kadınlara üniversite yasağından sonra bu defa sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Taliban, geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK’lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söyledi.


Habib, kararın yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunuysa yanıtsız bıraktı.

Bakanlığın açıklamasında, kadın personelin işlerine son vermeyen STK’lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık’ta Afganistan’daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kadın öğrencilerin eğitimlerine ‘ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini’ duyurmuştu.

Ne olmuştu?

ABD’nin Afganistan’dan 20 yılın ardından çekilmesiyle beraber Ağustos 2021’de, ülkenin kontrolünü ele geçiren ve sonrasında hükümet kurduğunu duyuran Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı. Özellikle kadınlara baskı ve kısıtlamalar artmıştı.

Taliban yönetimi, kadın öğrencilere dair karardan önceki aylarda da üçü kadın 12 kişiyi stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlamış ve bir eşcinsel tıp öğrencisini öldürmüştü.

Taliban’dan kadınlara üniversite yasağı gerekçesi: Düğüne gider gibi giyiniyorlardı

İbrahim Kalın, Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu Taliban’a çıkıştı: İslam’ın ruhuna aykırı

ABD yaptırımları işaret etti: Taliban’ın kadınlara üniversiteyi yasaklamasının sonuçları olacak

Taliban, kadınların üniversiteye girişini yasakladı

Taliban, üçü kadın 12 kişiyi, binlerce insanın gözleri önünde kırbaçladı

LGBTİ+’ya yönelik şiddet artıyor: Taliban eşcinsel tıp öğrencisini öldürdü

Taliban, İran’daki kadınlara destek protestosuna ateş açarak müdahale etti

Taliban PUBG’yi yasakladı: Gençleri şiddete teşvik ediyormuş

‘Ilımlı’ Taliban, bir yılda kadınların tüm haklarını ellerinden aldı: Hangi kısıtlamalar getirildi?

Kadın TV sunucuları ekrana peçeyle çıktı: Afgan kadınları için bir karanlık gün daha

Taliban, kız öğrencileri okula almadı: Ne giyeceklerine karar verilememiş!

‘Ilımlı’ Taliban: Karma eğitim en yakın zamanda sona erecek

‘Ilımlı’ Taliban kadınları kırbaç ve elektrikli coplarla dövdü, taciz etti

‘Ilımlı’ Taliban’da son durum: Kabil’de beş gazeteci tutuklandı

‘Ilımlı’ Taliban’dan kadın direnişine biber gazlı saldırı: Kadınlar bakan olamaz

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu göndermesi: Oğul ile abla kumpasçı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Baba-oğul gibiyiz” demesine göndermede bulundu: “Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir.”