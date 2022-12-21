İbrahim Kalın, Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu Taliban’a çıkıştı: İslam’ın ruhuna aykırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu radikal İslamcı Taliban’a, kadınların üniversiteye girişini yasaklaması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan tepki geldi: “İslam’ın ruhuna aykırı bir karar.”

İbrahim Kalın, Taliban’a çıkıştı. (Reuters)

Erdoğan, 2021 ağustosunda iktidara yakın kanalların ortak yayınına çıkarak, “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” demişti.

Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu Taliban, o günden bu yana özellikle kadınlara yönelik yasaklarını artırdı.

Taliban’la daha sıcak ilişkiler kurmayı amaçlayan iktidara tepkiler yükseliyordu.

Son olarak kadınların üniversiteye girişinin yasaklandığını duyan İbrahim Kalın, Twitter’dan Taliban yönetimine çıkıştı: “Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok.”