Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kalın, Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu Taliban’a çıkıştı: İslam’ın ruhuna aykırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu radikal İslamcı Taliban’a, kadınların üniversiteye girişini yasaklaması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan tepki geldi: “İslam’ın ruhuna aykırı bir karar.”

İbrahim Kalın, Taliban’a çıkıştı. (Reuters)

Erdoğan, 2021 ağustosunda iktidara yakın kanalların ortak yayınına çıkarak, “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” demişti.


Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu Taliban, o günden bu yana özellikle kadınlara yönelik yasaklarını artırdı.

Taliban’la daha sıcak ilişkiler kurmayı amaçlayan iktidara tepkiler yükseliyordu.

Son olarak kadınların üniversiteye girişinin yasaklandığını duyan İbrahim Kalın, Twitter’dan Taliban yönetimine çıkıştı: “Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok.”

‘Ilımlı’ Taliban’dan kadın direnişine biber gazlı saldırı: Kadınlar bakan olamaz

Afganistan’ı terk eden son ABD’li askerin görüntüsü: İşgalin kaotik sonu

ABD Merkez Kuvvetler komutanı: Afganistan’dan çekilme süreci tamamlandı

BM’den Kabil havalimanının ‘hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması’ talebi

Taliban: Türk askerini olumsuz bir durum meydana gelmemesi için istemiyoruz

Taliban’ın işletmeyi teklif ettiği havalimanında Türkiye güvenliği de istiyor

Erdoğan, Taliban’ın havalimanı teklifini duyurdu

Kalın: Kabil Havalimanı’nın işletmesine devam edebiliriz

SON HABERLER

Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının şahin para politikalarının ekonomik etkilerine dair endişeler ve artan tahvil faizleri ile karışık bir seyir izlenirken, yaklaşan Noel tatili öncesi oynaklığın sürmesi bekleniyor.