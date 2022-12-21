İbrahim Kalın, Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu Taliban’a çıkıştı: İslam’ın ruhuna aykırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu radikal İslamcı Taliban’a, kadınların üniversiteye girişini yasaklaması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan tepki geldi: “İslam’ın ruhuna aykırı bir karar.”
Erdoğan, 2021 ağustosunda iktidara yakın kanalların ortak yayınına çıkarak, “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” demişti.
Erdoğan’ın ‘ılımlı’ bulduğu Taliban, o günden bu yana özellikle kadınlara yönelik yasaklarını artırdı.
Taliban’la daha sıcak ilişkiler kurmayı amaçlayan iktidara tepkiler yükseliyordu.
Son olarak kadınların üniversiteye girişinin yasaklandığını duyan İbrahim Kalın, Twitter’dan Taliban yönetimine çıkıştı: “Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok.”