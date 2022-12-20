ABD yaptırımları işaret etti: Taliban’ın kadınlara üniversiteyi yasaklamasının sonuçları olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban’ın kadınların üniversiteye girişini yasaklamasının ‘kabul edilemez’ olduğunu ve buna ‘yaptırımlarla karşılık vereceklerini’ söyledi.

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Taliban yönetimi, kadınların üniversiteye girmesini ‘ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.’

AA’nın haberine göre Price, bu kararın Afgan nüfusunun yarısını yüksek eğitimden mahrum bırakacağını vurguladı.

Afgan kadınlarının yılda ekonomiye 1 milyar dolardan fazla katkı sağladığını kaydeden Price, Taliban’ın bu katkıyı engellemeye çalıştığını belirtti.

Kararın ‘kabul edilemez’ olduğunu belirten Price, Taliban’dan hesap soracaklarını aktardı: “İşte bunu yapmak için yararlanabileceğimiz birkaç araç. Bugün daha fazla ayrıntıya giremeyeceğim. Taliban’ın bazı üst düzey üyeleri halihazırda belirli önlemlere tabidir. Bir örgüt olarak Taliban belirli önlemlere tabidir. Ve Taliban’ı bugünkü duyurudan sorumlu tutmak için daha neler yapabileceğimize bakacağız.”

‘ABD’yle ilişki kurmaya istekliler’

Price, Ağustos 2021’den beri Taliban’la sürekli olarak bağlantı halinde olduklarına işaret ederek, Taliban’ın ABD’yle ilişki kurmaya istekli olduğunu dile getirdi: “Onlar bize özel olarak ABD’yle ilişkilerinde bir iyileşme aradıklarını açıkça belirttiler. Sadece prensipte bunun peşinde değiller, aynı zamanda gelecekte somut, gerçek adımların da atılmasının peşindeler.”

Price, ayrıca Afganistan’da Taliban’ın tutuklu iki ABD vatandaşını serbest bıraktığını ve bu kişilerin Katar’a geldiğini teyit etti ve bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

ABD’nin Afganistan’dan 20 yılın ardından çekilmesiyle beraber Ağustos 2021’de, ülkenin kontrolünü ele geçiren ve sonrasında hükümet kurduğunu duyuran Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı. Özellikle kadınlara baskı ve kısıtlamalar artmıştı.

Taliban yönetimi, kadın öğrencilere dair karardan önceki aylarda da üçü kadın 12 kişiyi stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlamış ve bir eşcinsel tıp öğrencisini öldürmüştü.