Taliban’dan kadınlara üniversite yasağı gerekçesi: Düğüne gider gibi giyiniyorlardı

Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban, kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklamayı “Düğüne gider gibi giyiniyorlardı” gerekçesiyle savundu.

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Taliban yönetimi, kadınların üniversiteye girmesini ‘ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.’ Karara Türkiye’nin de içinde olduğu çok sayıda ülkeden tepkiler yükselirken, Taliban’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

DW Türkçe’nin haberine göre yasakla ilgili ilk kez konuşan Yüksek Öğretim Bakanı Nida Muhammed Nedim, kadın ve erkek öğrencilerin birbiriyle temasının önüne geçilmesi için böyle bir yasak getirmeleri gerektiğini savundu.

Kadın öğrencilerin bakanlık tarafından koyulan kıyafet kurallarına uymadığını belirten Nedim, şunları dedi: “Maalesef geçen 14 ayda, İslam Emirliğinin Yüksek Öğretim Bakanlığının kadınların eğitimine ilişkin talimatlarına uyulmadı. Kızlara kurallara uygun şekilde hicap giymelerini söyledik ama yapmadılar. Düğüne gider gibi giyiniyorlardı.”

Ayrıca bazı konu ve derslerin kadınlara uygun olmadığını iddia eden Nedim, “Tarım, mühendislik gibi bazı alanlar kadınların haysiyet ve şerefine de Afgan kültürüne de uygun değil” dedi.

Nedim, bu sorunlar giderildikten sonra kadınlara üniversite yasağının ileride ‘gözden geçirilebileceğini’ sözlerine ekledi.

‘İç işlerimize karışmayın’

Nedim, yasaklama kararını eleştiren ülkelere de ‘Afganistan’ın iç işlerine karışmayı bırakması gerektiğini’ söyledi.

Eski bir ordu komutanı, emniyet müdürü ve vali olan Nedim, geçen ekimde Yüksek Öğretim Bakanı olarak atanmıştı. Nedim, hem ‘İslami değerlere’ hem de ‘Afgan kültürüne’ aykırı olduğu gerekçesiyle kadınların okumasına karşı çıkıyor.

Ne olmuştu?

ABD’nin Afganistan’dan 20 yılın ardından çekilmesiyle beraber Ağustos 2021’de, ülkenin kontrolünü ele geçiren ve sonrasında hükümet kurduğunu duyuran Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı. Özellikle kadınlara baskı ve kısıtlamalar artmıştı.

Taliban yönetimi, kadın öğrencilere dair karardan önceki aylarda da üçü kadın 12 kişiyi stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlamış ve bir eşcinsel tıp öğrencisini öldürmüştü.