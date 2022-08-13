Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Stranger Things’in yaratıcıları final sezonu hakkında ipuçları verdi


Netflix’in en çok izlenen İngilizce dizisi ‘Stranger Things‘in yaratıcıları beşinci ve son sezonu hakkında konuştu.

Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezon ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.


İki bölümden oluşan ikinci kısmının 1 Temmuz’da yayınlanmasının ardından dördüncü sezon ilk 28 günde 1,15 milyar saat izlenerek platformun en çok izlenen İngilizce dizisi olmuştu.

Dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer kardeşler hayranlarının merakla beklediği dizinin final sezonu olacak beşinci sezona dair ipuçları verdi.

Indiewire’a konuşan Duffer kardeşler beşinci sezonda yeni karakterler eklememek için ellerinde geleni yaptıklarını anlattı. Yeni sezonda planları mevcut karakterlere odaklanmak

Netlfix’e beş sezonluk fikirle mi gittikleri yoksa hikayeye sezon sezon mu karar verdikleri sorulan Duffer’lar şöyle yanıtladı: “İşin doğrusu şu; fikri sunduğumuzda yalnızca biri sezonu çözmüştük. Beş sezonun da haritasını çıkarmamıştık. Çünkü bizim yaklaşımız, ki bugün hala öyle, tek bir sezonda o kadar çok odaklanacak şey oluyor ki sadece onu düzgün yapmaya odaklanıyoruz. İlk sezonda sonra nereye doğru gideceğine dair hiçbir fikrimiz yoktu. ‘Harika bir sezon çekelim, bir daha şansımız olmayabilir’ diye düşündük. Daha sonra dizi başarılı olup da devam etme şansımız olduğunda oturduk ve Upside Down’ın (Tersine dünya) mitolojisini ayrıntılı şekilde çıkardık. 25-30 sayfalık bir belgemiz var ve bu sezona dair fikirlerle dolu.”

Dizinin önemli bir elementi ‘Upside Down’ın ne olduğuyla ilgili ipuçları bırakmayı sevdiklerini, dördüncü sezonda da bunu yaptıklarını anlatan Duffer kardeşler “Asıl büyük açıklama beşinci sezonda olacak” dedi.

‘Stranger Things’in yıldızı yeni teklisini çıkardı: İşteyseniz klibi açmayın!

‘Stranger Things’ yaratıcıları hayranlarının ‘geri dönüş’ umutlarını yerle bir etti

‘Stranger Things’ haftalar süren birinciliğini Netflix’in en düşük puan alan işlerinden birine kaptırdı

‘Will eşcinsel mi’ sorusuna ‘Stranger Things’ yıldızı son noktayı koydu: Yüzde 100

Netflix’ten ‘Stranger Things’ hayranlarına müjde!

‘Stranger Things’ bir rekor daha kırdı: ‘Squid Game’i tahtından edebilir

‘Stranger Things’ yıldızı uygulamadan tanıştığı eşi Lily Allen’a aşık olduğu anı anlattı

‘Stranger Things’ yıldızı: Son iki bölüm aklınızı alacak

1 numaraya çıkması en uzun süren şarkı: 36 yıl 310 gün

Hayranları tartışıyor: ‘Stranger Things’in dördüncü sezonunda senaryoda dev bir boşluk mu var?

‘Stranger Things’ yıldızları 40 yaş anlaşmalarını anlattı

‘Stranger Things’in Vecna’sı ‘Game of Thrones’un Gece Kralı’yla akraba çıktı!

‘Stranger Things’ 37 yıllık şarkıyı zirveye taşıdı

‘Stranger Things’ rekor kırdı: Dünya hafta sonunu diziyi izleyerek geçirmiş

Will eşcinsel mi: ‘Stranger Things’ oyuncuları yanıtladı

‘Stranger Things’in son bölümün üzerinden üç yıl geçti: Yeni sezon öncesi ilk üç sezonun özeti

SON HABERLER